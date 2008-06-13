В Донецке открыт первый в Украине центр гипербарической оксигенации

В Донецкой областной клинической больнице профзаболеваний открыт первый в Украине центр гипербарической оксигенации.

Как передает корреспондент УНИАН, Центр оснащен уникальным оборудованием для спасения и лечения пострадавших на производстве.

На торжественной церемонии открытия председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО поздравил присутствующих со знаменательным событием и подчеркнул, что этот "центр - первый, единственный и лучший центр не только Украины".

"Над его созданием работали белорусские, российские и украинские специалисты. Будем говорить, что это международный проект, пример международного участия", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

"Эта клиника была построена специально, чтобы использовать опыт здешних специалистов по оказанию помощи тем, кто получил травмы на производстве", – добавил он, подчеркнув, что на угольных, металлургических и химических предприятиях, которых в области немало, риск получить травму очень высок.

«Здесь проходят курс восстановления и жертвы аварии на ЧАЭС», - сказала председатель ОГА.

В.ЛОГВИНЕНКО также заверил, что региональная власть "участвовала и будет участвовать в финансировании этого центра и его проектов".

"По каждому году будет приниматься определенное решение, по наличию проектов по тому или иному направлению", - отметил он.

В завершение церемонии открытия В. ЛОГВИНЕНКО от имени облгосадминистрации и областного совета передал на нужды клиники профзаболеваний главному врачу Евгению ГЛАДЧУКУ два сертификата по 50 тыс. грн. каждый. По словам главы области, этими деньгами руководство больницы вправе распоряжаться по своему усмотрению, "но в рамках возможного использования бюджетных средств".

Справка УНИАН. "Областная клиническая больница профзаболеваний" открыта в Донецке в мае 1969 года. В настоящее время это уникальное лечебно-профилактическое учреждение, которое осуществляет доступную высококвалифицированную специализированную экстренную и плановую помощь, проводит реабилитацию 27 тыс. инвалидов. В структуре больницы функционирует стационар на 400 коек с консультативной поликлиникой на 400 посещений в смену, которая осуществляет врачебные приемы по 17 специальностям. С 1986 года областная клиническая больница профзаболеваний обеспечивает обследование, лечение, социально-психологическую реабилитацию и профориентацию пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.