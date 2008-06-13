Фотовыставка для людей с нарушениями зрения «Притронуться и увидеть» представлена во Львове

В Итальянском дворике Львовского исторического музея состоялась церемония открытия выставки Юрия БИЛАКА «Притронуться и увидеть», адресованной людям с изъянами зрения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», «Притронуться и увидеть» – первая в Украине фотовыставка для незрячих людей. Автором идеи и фоторабот выступил французский фотограф украинского происхождения Ю.БИЛАК при поддержке Фонда Open Ukraine, Международного благотворительного фонда «Украина 3000» и Посольства Франции в Украине.

Выставку составляют 30 «рельефных фото» – репродукций оригинальных фотографий из серии Ю.БИЛАКА «Украинцы». Рядом с цветным фото размещен тактильный аналог – сделан из полимера прозрачный и рельефный файл. Каждую работу сопровождает голосовое описание. Для создания этих описаний были приглашены представители творческой и политической элиты Украины – Екатерина ЮЩЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Владимир ГРИШКО, Нина МАТВИЕНКО, Олег СКРИПКА, лидер группы «Мандры» ФОМА, Олег ПИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Сашко ПОЛОЖИНСКИЙ, Ольга СУМСКАЯ, Богдан БЕНЮК, Оксана БИЛОЗИР, Николай ВЕРЕСЕНЬ, Юрий МАКАРОВ и другие.

Выступая перед собравшимися, Ю.БИЛАК рассказал, что «вместе с музейными специалистами и незрячими людьми мы выдумывали другой язык, которым в конечном итоге перевели мои фотографии». Ю.БИЛАК поблагодарил всех, кто поддержал этот проект и озвучил фото.

Председатель Верховной Рады Украины и основатель Фонда Open Ukraine Арсений ЯЦЕНЮК заметил, что поддержка этого проекта то участие в нем многих известных людей Украины является проявлением социального почета к незрячим людям. «Озвучивая эти фотографии, мы не просто читали текст – мы вложили у него частицу своей души, – сказал он. – Это было желание донести к тем, кто не может видеть, наши мысли, наши чувства».

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что следующим городом Украины, где будет демонстрироваться выставка «Притронуться и увидеть», станет Донецк. Он отметил, что это событие имеет большой резонанс в Украине, и выставка должна побывать во всех областях Украины. Также А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что следующим шагом организаторов выставки станет ее демонстрация за рубежом и заявил о своем желании озвучивать фотографии на других языках.

Участникам и гостям презентации направила приветствие председатель Наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО. «Эта оригинальная и искусно сделанная выставка привлекает внимание общества к очень важной проблеме. Это проблема доступа всех людей Украины с ограниченными возможностями, в том числе незрячих и слабовидящих, к искусству. Мы должны не только громко говорить об этом, но и делать все возможное, чтобы такие люди имели доступ к образованию и культуре. Украина должна создать все условия для того, чтобы каждый ее гражданин имел возможность доступа к наилучшему достоянию человечества. Надеюсь, что эта выставка оставит глубокий след в вашем сердце и в вашей душе, заставит вас еще раз задуматься над потребностями тех, кто живет вокруг нас, и сделать все, чтобы им помочь», – идет речь в приветствии.

Впервые проект был презентован в Украинском доме в Киеве. Кроме Львова, в ближайшее время запланировано показать выставку в Донецке, Чернигове, Харькове, других городах Украины. Вместе с фотовыставкой путешествует плакат с отпечатками пальцев тех, кто озвучивал тактильные фото. В конце тура плакат будет выставлен на благотворительном аукционе, на средства от которого организаторы планируют приобрести в Украину аппарат для изготовления тактильных отпечатков.

Выставка будет проходить с 13 по 29 июня на третьем этаже Львовского исторического музея.