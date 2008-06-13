Программа борьбы с ВИЧ/СПИД на 2009-2013 гг. признана самой полной

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН с отчетом о состоянии преодоления эпидемии ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/Спида в Украине, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Проинформировав обо всех аспектах данной проблемы, Василий Князевич отметил, что Украина сегодня прилагает значительные усилия для сдерживания распространения эпидемия ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/Спида при поддержке международного сообщества. Благодаря этим усилиям в 2007р. впервые наметились признаки, которые подают надежду, что Украине удается снизить темпы распространения этой эпидемии.

Глава Министерства здравоохранения провел ряд встреч высокого уровня в рамках работы ассамблеи.

Во время общения со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы из ВИЧ/СПИД в Восточной Европе Л.Каллингсом было отмечено, что отчет Украины за 2006-2007 р.р. относительно выполнения обязательств Декларации Генеральной ассамблеи ООН о борьбе из ВИЧ/СПИД признано наилучшим и наиболее качественным среди представленных ООН. Кроме того, Национальная программа борьбы с ВИЧ/СПИД на 2009-2013 р.р. признанная наиболее всеобъемлющей и полной по сравнению с пятью предыдущими. Международным сообществом также одобряется и поддерживается возобновление работы соответствующего Национального совета при Кабинете министров Украины.

Актуальным вопросом подготовки к чемпионату по футболу “Евро-2012” была посвящена встреча с Федеральным министром здравоохранения ФРГ Улой Шмидт и Государственным секретарем Федерального министерства здравоохранения ФРГ Клаусом Шредером. Также сторонами обсуждался вопрос партнерства Украины в отрасли борьбы с ВИЧ/СПИД с ФРГ и Польшей относительно уценки на АРВ-препараты. Крайне важным для Украины остается вопрос доступа к донорским реестрам ствольных клеток ФРГ и помощи в организации трансплантаций костного мозга.

Более детальная информация по итогам визита будет обнародована по возвращении Министра здравоохранения Украины Василия Князевича из Соединенных Штатов.