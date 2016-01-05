Кабмин утвердил порядок ввоза и поставки освобожденных от уплаты НДС медикаментов

Об этом сообщается в распоряжении правительства №1153, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Согласно постановлению, предприятия и организации, которые планируют ввоз медикаментов, подают в Министерство здравоохранения в течение 10 рабочих дней заявление о выдаче справки, подтверждающей ввоз лекарственных средств на территорию Украины, заверенную копию внешнеэкономического договора, заверенные копии сертификатов качества и ряд других документов. Министерство, в свою очередь, выдает предприятию справку, подтверждающую ввоз медикаментов на таможенную территорию Украины или же, в противном случае, направляет отказ в письменной форме.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Кабинет министров утвердил распоряжение №804 об изменении порядка осуществления государственного контроля качества медикаментов, которые поставляются на территорию Украины.