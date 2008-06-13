Создан пластырь, спасающий от желудочных расстройств
10:35, 13 июня 2008Страна
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Cодержит специальный раствор
Американские ученые создали нательный пластырь, пропитанный особым раствором, который поможет избежать желудочных расстройств.
Новый пластырь, по словам ученых, содержит специальный раствор с токсинами, которые вырабатываются кишечными бактериями. Пластырь следует наклеить на кожу, и тогда лечебное вещество попадает в организм человека и поможет иммунной системе быстрее справиться с недомоганием.
Результаты исследования, проведенного в США на добровольцах, показывают, что эффективность такого пластыря в борьбе с диареей составляет 75%. А те 25%, которым наклейка не помогла, избавились от недуга намного быстрее, чем обычно. BBCrussian.com
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