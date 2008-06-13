Глаза требуют особенного ухода

Мы уже говорили о том, что кожа вокруг глаз выдает женский возраст в первую очередь, и о том. что очень важно осуществлять регулярный уход за ней.

В силу своей структуры, кожа вокруг глаз, помимо ухода за ней, нуждается еще и в дополнительном увлажнении и питании.

На сегодняшний день косметологический рынок предлагает нашему вниманию огромное количество средств для ухода за кожей вокруг глаз.

С увлажнением кожи прекрасно справляются те косметические средства, которые в своем составе содержат растительные масла, например, жожоба, ши и т.д., различные экстракты, такие как огурец, магнолия, ромашка, гибискус и т.п., витамины С и Е.

Вам следует лишь подобрать качественный крем и наносить его на кожу век два раза в день – утром и вечером.

При выборе того или иного крема следует уделить внимание его консистенции, так как густые крема плохо впитываются, а макияж на такой основе плохо держится.

Если же вы заметили появление первых морщинок и потерю кожей упругости, то вам следует обратить внимание на специальные маски для глаз.

Концентрация активных ингредиентов в масках выше, чем в кремах, а, следовательно, и воздействие их отличается наибольшей эффективностью.

По регулярности применения маски должны проводиться не чаще и не реже одного раза в семь-десять дней.

Перед их нанесением следует тщательно очистить кожу и нанести препарат минут на пятнадцать-двадцать, после того, как маска будет снята, обязательно нужно воспользоваться увлажняющим кремом.

Очень хорошо, если в состав маски будут входить антиоксиданты, к примеру, витамин Е, растительные масла, экстракты, другие полезные микроэлементы.

Спросом пользуется новинка, которой является косметика на основе морских водорослей, которая не только нормализует обмен веществ, но и глубоко увлажняет кожу.

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