Симптомы переохлаждения

Не следует думать, что переохлаждение пройдет само. Как только появятся его симптомы – восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

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При обморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей – накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное), употреблять теплые напитки.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, потому что это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости – любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью!