200 детей из восточных областей будут встречать Рождество на Прикарпатье

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, 200 детей из Станицы Луганской и других восточных поселков и сел приехали встретить Рождественские праздники на Прикарпатье.

В течение недели дети и воспитатели будут находиться в области и встретят Рождество в гостеприимных семьях. За это время они познакомятся с рождественскими традициями, посетят гуцульскую коляду, сами научатся колядовать, побывают в различных уникальных музеях.

На железнодорожном вокзале детей встретили представители власти, руководители районов, в которых будут находиться дети. Прикарпатский богатырь Назарий Павлов в холле железнодорожного вокзала продемонстрировал детям его знаменитые трюки: сгибал гвозди и строительную арматуру, надувал до разрыва медицинскую грелку, садился на шпагат, провел конкурс среди детей. По его словам, чтобы делать такие трюки, нужно вести здоровый образ жизни.

Ивано-Франковские пластуны передали гостям Вифлеемский огонь мира и пожелали им добра, а также хорошо провести каникулы.