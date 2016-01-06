200 детей из восточных областей будут встречать Рождество на Прикарпатье
200 детей из восточной Украины будут встречать Рождество на Прикарпатье.
200 детей из восточных областей Украины будут встречать Рождество на Прикарпатье / Фото УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, 200 детей из Станицы Луганской и других восточных поселков и сел приехали встретить Рождественские праздники на Прикарпатье.
В течение недели дети и воспитатели будут находиться в области и встретят Рождество в гостеприимных семьях. За это время они познакомятся с рождественскими традициями, посетят гуцульскую коляду, сами научатся колядовать, побывают в различных уникальных музеях.
На железнодорожном вокзале детей встретили представители власти, руководители районов, в которых будут находиться дети. Прикарпатский богатырь Назарий Павлов в холле железнодорожного вокзала продемонстрировал детям его знаменитые трюки: сгибал гвозди и строительную арматуру, надувал до разрыва медицинскую грелку, садился на шпагат, провел конкурс среди детей. По его словам, чтобы делать такие трюки, нужно вести здоровый образ жизни.
Ивано-Франковские пластуны передали гостям Вифлеемский огонь мира и пожелали им добра, а также хорошо провести каникулы.