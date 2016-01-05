Минздрав планирует утвердить квоты на выращивание снотворного мака и конопли

Соответствующий законопроект предоставлен для публичного обсуждения на официальном сайте министерства.

Согласно законопроекту, Минздрав определил размер посевной площади для мака снотворного на уровне 7,6 тыс. га, для конопли – 13,1 тыс. га.

Более того, министерство разрешает для ввоза такие вещества как морфин (болеутоляющее), бупренорфин (средство для лечения наркотической зависимости и анальгетик), кодеин (противокашлевое средство, используется как компонент болеутоляющих) и ряд других.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Минздрав выделил под мак 755 га, под коноплю – 2,5 тыс. га.

В 2013 году объем квот для мака составлял 650 га, для конопли – 2,7 тыс. га.