Минздрав планирует утвердить квоты на выращивание снотворного мака и конопли
Министерство здравоохранения Украины намерено утвердить на 2016 год объемы квот, в пределах которых осуществляется культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, производство, изготовление, хранение и их ввоз на территорию Украины.
Соответствующий законопроект предоставлен для публичного обсуждения на официальном сайте министерства.
Согласно законопроекту, Минздрав определил размер посевной площади для мака снотворного на уровне 7,6 тыс. га, для конопли – 13,1 тыс. га.
Более того, министерство разрешает для ввоза такие вещества как морфин (болеутоляющее), бупренорфин (средство для лечения наркотической зависимости и анальгетик), кодеин (противокашлевое средство, используется как компонент болеутоляющих) и ряд других.
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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Минздрав выделил под мак 755 га, под коноплю – 2,5 тыс. га.
В 2013 году объем квот для мака составлял 650 га, для конопли – 2,7 тыс. га.