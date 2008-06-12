Керченская СЭС не выявила загрязнений нефтепродуктами в морской воде

Городская санэпидстанция Керчи (АР Крым) не выявила загрязнений нефтепродуктами в морской воде.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Керченского городского портала, городская СЭС продолжает проводить мониторинг за содержанием нефтепродуктов в морской воде, для которого отобрано 10 проб морской воды.

Отбор проводился в Эльтигене, на горпляже, Старокарантинском пляже, в месте купания «Утинка», а также на пляжах трех оздоровительных учреждений – «Дружба», «Эльтиген» и «Залив». Содержание нефтепродуктов во всех пробах менее 0,01 мг/дм3.

При визуальном осмотре побережья Черного и Азовского морей в черте города загрязнений выявлено не было.