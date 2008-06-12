Международная группа врачей опровергает заявления о сомнениях в отравлении Ющенко

Международная группа врачей, которая проводила лабораторную диагностику состояния Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, категорически опровергает последние заявления о сомнениях в отравлении главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил во время пресс-конференции в Женеве (Швейцария) председатель международной группы врачей, руководитель Клиники дерматологии университетского госпиталя Женевы Жан СОРА.

По его словам, врачи из Украины, Швейцарии, Франции и Японии, проводившие лабораторно-диагностическое обследование состояния В.ЮЩЕНКО и принимавшие участие в его лечении и консультациях, считают такие заявления спекуляциями, категорически их опровергают, а также называют их непрофессиональными и несвязанными с медицинскими исследованиями и знаниями.

Ж.СОРА отметил, что независимые лабораторные тесты, проведенные во многих сертифицированных лабораториях мира, подтвердили наличие чрезвычайно высоких концентраций диоксина в организме В.ЮЩЕНКО. «Имеющиеся медицинские доказательства подтверждают пероральный путь отравления», - сказал он.

В то же время, по словам личного врача Президента Украины, заместителя руководителя Государственного управления делами Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, «полученные данные анализов были предоставлены для подтверждения в основные мировые сертифицированные лаборатории согласно списку, предоставленного Генеральной прокуратурой Украины».

«В каждой из этих лабораторий получено подтверждение идентичных уровней диоксина», - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ. Он также сообщил, что последние исследования показывают, что концентрация диоксина в организме Президента уменьшается. «На данный момент можно констатировать, что 90% диоксина из организма Виктора ЮЩЕНКО выведено», - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

На пресс-конференции также сообщили, что во время лечения Президента Украины использовались высокотехнологичные методы молекулярной медицины, которые позволили впервые в мире продемонстрировать основной механизм диоксиновой токсичности и идентифицировать гидроксилированные метаболиты диоксина. На основе этого подтвержден научный факт, что детоксикационные системы кожных покровов пациента взяли на себя важную дополнительную роль по обезвреживанию диоксина. Этот важный научный результат работы украинско-швейцарской медицинской группы был анонсирован на заседании Всемирного общества доказательной дерматологии, который состоялся в Киото (Япония) 14-17 мая этого года.

Сегодня на базе университетского госпиталя в Женеве профессор Ж.СОРА провел презентацию второй части научно-медицинских исследований, которая еще глубже раскрыла биохимический и токсикологический профиль поражения диоксином Президента В.ЮЩЕНКО, сообщили в пресс-службе.

«На фоне представленных на высшем мировом профессиональном уровне результатов исследований отравления Виктора Андреевича ЮЩЕНКО заангажированные политические заявления, которые в настоящее время звучат в Украине, являются бессмыслицей и полным абсурдом, который здоровая человеческая психика отказывается трактовать», - заявил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.