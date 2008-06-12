Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню развития санитарной авиации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента здравоохранения Министерства обороны, генерал-майор Петр МЕЛЬНИК на военно-медицинских учениях, которые проходят сегодня в Виннице.

«Несмотря на то, что Украина является ведущим авиационным государством, возможности отечественной медицины в осуществлении аэросанитарной эвакуации больных и раненых являются ограниченными», - отметил П.МЕЛЬНИК.

По его словам, если в Европе осуществляется 40-50 тыс. авиационно-санитарных эвакуаций в год, а в США – до 120 тыс., то в Украине этот показатель является значительно меньше.

«На сегодняшний день украинская санитарная авиация существует и функционирует лишь в системе военно-медицинской службы Вооруженных сил Украины. У военных медиков есть 1 санитарный самолет «Вита» на базе Ан-26 и 6 санитарно-транспортных вертолетов. До конца года мы планируем переоборудовать под санитарный вариант еще 1 самолет Ан-26», - сообщил главный военный медик.

По словам П.МЕЛЬНИКА, состояние украинской санитарной авиации на общегосударственном уровне является «очень большой проблемой».