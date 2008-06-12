Гимнастика и косметические средства против целлюлита

Как уже говорилось, бороться с целлюлитом необходимо комплексно. Весь комплекс должен включать в себя: правильное питание, массаж, использование специальных косметических средств, гимнастику, а также растирания, обертывания и ванны, о которых мы будем говорить позже. На сегодняшний день прилавки магазинов буквально завалены различными средствами для борьбы с целлюлитом.

Это и лосьоны, и гели, и муссы, и крема и т.д. Но стоит ли тратить на них деньги и время? Да, стоит. Но, эти средства помогут только тогда, когда ваш целлюлит еще не запущен, а, кроме того, когда применяются эти средства не сами по себе, а в комплексе с другими методами борьбы.

Все средства, работают по одному и тому же сценарию. Они улучшают обмен веществ в клетках, благодаря чему повышается эластичность кожи. Они должны не просто наноситься на кожу, но и тщательно втираться, что, одновременно обеспечивает и массаж. Наносить антицеллюлитные средства следует снизу вверх.

Не стоит забывать и про регулярное использование различных скрабов и пиллингов для тела, так как в результате удаления отмерших частичек кожи, происходит лучшее насыщение кожи кислородом, что в свою очередь повышает тонус кожи.

При борьбе с целлюлитом необходимые регулярные занятия физкультурой. Только в этом случае все ваши старания не пропадут даром. Гимнастику следует делать ежедневно, уделяя этому занятию не менее двадцати минут в день. Время проведения можете выбрать самостоятельно. Отлично помогают при целлюлите также бег, плавание, езда на велосипеде и обычная ходьба.

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