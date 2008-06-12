Питьевая вода в Киеве безопасна

В мае текущего года была осуществлена санитарная проверка состояния источников централизованного водоснабжения, эффективности работы очистительных и обеззараживающих сооружений и качества питьевой воды, которая поступала в водопроводную сеть города, сообщила «Главреду» пресс-служба КГГА со ссылкой на санэпидслужбу Киева.

По результатам санитарно-химических и санитарно-бактериологических исследований вода, которая подавалась в водопроводную сеть города, полностью отвечает нормативам питьевой. Питьевая вода безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу. В отдельных случаях, во время проверки, санэпидслужбой предоставлялись предписания владельцам водопроводных сетей относительно проведения промывки и дезинфекции. Службой эксплуатации в таких случаях проводились необходимые санитарно профилактические меры.

Все 209 бюветных комплекса постоянно контролировались специалистами «Киевводоканала» и санэпидстанции, проверялось качество воды в скважинах бюветов и в водоразборных колонках павильонов.