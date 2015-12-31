Канадский авиалайнер попал в зону сильной турбулентности, 21 пассажир травмирован

Самолет канадской авиакомпании Air Canada попал в сильную зону турбулентности, из-за чего различные травмы получили более 20 пассажиров.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Boeing 777-300ER следовал рейсом из Шанхая (Китай) в Торонто (провинция Онтарио). После попадания в зону сильной турбулентности командир экипажа принял решение посадить самолет в Калгари (провинция Альберта). Помощь пришлось оказывать 21 пассажиру, в том числе трем детям. Для доставки людей в больницу были задействованы 15 карет скорой помощи.

"Все пострадавшие были доставлены в больницу Калгари. Их жизни вне опасности", - уточнили в авиакомпании. Большинство травм люди получили из-за ручной клади, выпавшей с багажных полок.

На борту самолета находились 332 пассажира и 19 членов команды воздушного судна.