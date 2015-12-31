Прогноз погоды на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Киеве ожидается до 12 градусов мороза, снег и гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, согласно сообщению, «31 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью – 10-12° мороза, днем – 6-8° мороза».

В КГГА рекомендуют водителям по возможности ограничить пользование личным автотранспортом и не выезжать на дорогу без крайней необходимости в связи с ухудшением погодных условий.