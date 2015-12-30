ЮНИСЕФ получил от Украины средства на закупку вакцин
16:38, 30 декабря 2015Страна
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил от Министерства здравоохранения Украины средства на закупку вакцин в сумме $13,5 млн
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.
Согласно подписанных договоренностей между Минздравом Украины и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 24 декабря 2015 года по направлениям «Централизованная закупка иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» и «Централизованная закупка изделий для обеспечения условий температурного контроля иммунобиологических препаратов» перечислено 13 517 588,75 долл. США.
Эти средства покроют закупку товаров и сопутствующих услуг, включая доставку в Украинв и развозку до конечного потребителя учреждений здравоохранения.
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