ЮНИСЕФ получил от Украины средства на закупку вакцин

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Согласно подписанных договоренностей между Минздравом Украины и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 24 декабря 2015 года по направлениям «Централизованная закупка иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» и «Централизованная закупка изделий для обеспечения условий температурного контроля иммунобиологических препаратов» перечислено 13 517 588,75 долл. США.

Эти средства покроют закупку товаров и сопутствующих услуг, включая доставку в Украинв и развозку до конечного потребителя учреждений здравоохранения.