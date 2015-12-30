Самый высокий уровень заболеваемости гриппом - в Винницкой области



За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 158 268 человек, из них 68,8 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины в сравнении с прошлой неделей уменьшился на 5,2 % и составляет 37,0 на 10 тысяч населения.

Самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Винницкой – 73,5, наименьшая в Харьковской – 15,6 на 10 тыс. населения.

В сравнении с прошлой неделей удельный вес среди госпитализированных увеличился на 5,2%, число госпитализированных – 6 251 человек (3,9 % от общего количества заболевших), из них 75,3 % составляют дети до 17 лет.

За отчетную неделю зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа в Винницкой и Харьковской областях.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 111 771 человек, что составляет 0,3 % от общего количества населения Украины. Из групп медицинского, эпидемиологического и профессионального риска вакцинировано против гриппа 107 763 человека или 19,7 % от подлежащих. Самый высокий объем прививками отмечается в Днепропетровской области. Самый высокий уровень охвата прививками среди детского населения отмечается в Запорожской области.

Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 21,0 %.