Богомолец предлагает увеличить количество стоматологических кабинетов для бойцов АТО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец предлагает увеличить количество стоматологических кабинетов для военнослужащих в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге о результатах деятельности Военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи.

«Стоматологическая помощь никогда не входила в предварительную домобилизационную подготовку. Когда мы выяснили эту проблему, вместе с Ассоциацией стоматологов и центральной стоматологической поликлиникой Министерства обороны был реализован партнерский небюджетный проект «Санация», который был поддержан ассоциацией и которая его финансировала», - сообщила Богомолец.

По ее словам, было создано 14 стоматологических кабинетов на полигонах и в зоне АТО и проведена санация более 10 тыс. военнослужащих. «Нам нужно таких станций как минимум в 10 раз больше для того, чтобы помогать бойцам, которые нуждаются в такой помощи», - отметила Богомолец.

Она также сообщила, что штабом были проанализированы потребности и резервы препаратов крови в зоне АТО, разработаны и внедрены механизмы экстренного пополнения расходов, в том числе заключено соглашение с «Укрзализныцей» о бесплатной доставке препаратов крови скоростными поездами в зону АТО, созданы резервы препаратов крови длительного хранения «объемом +30% к ежедневной расчетной потребности».

По словам Богомолец, в разных областях количество тех, кто приходит на военно-врачебную комиссию, существенно отличается.

«На военно-врачебную комиссию является от 30% до 101% в зависимости от области, то есть области, где 101% - это означает, что не только те, кто получил повестки, а еще и добровольцы приходят. А есть области, где на военно-врачебную комиссию приходят лишь 30% тех, кто получил повестки. После прохождения военно-врачебной комиссии, если мы берем за 100% тех, которые туда пришли, в зависимости от области, признавались годными или ограниченно годными для военной службы от 30% до 80%», - отметила Богомолец.

«Это не зависит от количества заболеваний в областях, это зависит от нравственности, профессионализма, от уровня коррупции в этих областях», - добавила она.