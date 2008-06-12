Взрослым молоко противопоказано?

Существует миф о том, что взрослым людям противопоказано потребление молока и молочных продуктов. А основывается этот миф на основании наблюдений ученых-биологов за животными в живой природе, там действительно присутствует тот факт, что взрослые особи действительно не питаются молоком. Да что там говорить о дикой природе, любое млекопитающее утрачивает способность к перевариванию молока матери, как только начинает подрастать, и оно перестает являться для него единственным источником питания.

Действительно, в организме человека также имеют место быть подобные процессы, уже с детского возраста постепенно утрачивается фермент, который отвечает за переработку молочного сахара – лактозы, и носит он похожее название – лактаза.

В этом случае возможны такие неприятности, как ощущение дискомфорта, вздутие живота и диарея. Но, еще с древних времен, организм человека начал адаптацию к потреблению молочных продуктов и в более старшем возрасте. Сегодня дефицит лактазы в организме отмечается в пятидесяти процентах случаев, это данные по всему миру, но вот вторые пятьдесят процентов употребляют молоко вполне спокойно.

И даже те представители взрослого населения, которые не могут употреблять молоко в чистом виде, могут спокойно заменять его творогом, сметаной, йогуртом, кефиром, ряженкой и т.д., а также, не отказываются от сыра.

Происходит это по причине того, что в кисломолочных продуктах происходит частичное разрушение молочного сахара. Если же ваше желание попить свежего цельного молока довольно сильно, то вам можно воспользоваться лактазой в виде медицинского препарата, который вы можете приобрести в аптеке, и она восполнит недостающий фермент.

По этой причине, в каком бы возрасте вы не находились, у вас нет веских причин избегать употребления молока и молочных продуктов, так как именно они являются очень ценными источниками веществ, котрые так необходимы для здоровья организма.

Ведь это прекрасный источник витаминов, белка, минералов, и прочих компонентов, которые обеспечивают наличие у нас нормальной кишечной микрофлоры.

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