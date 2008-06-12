Неумение считать - признак болезни

Британский нейрофизиолог Брайан Баттерворт получил доказательства того, что неспособность производить математические вычисления (дискалькулия) является признаком болезни и встречается гораздо чаще, чем дислексия - нарушение чтения.

Профессор Баттерворт обследовал 1500 детей на Кубе, где дискалькулия признается медицинскими властями, и выяснил, что от 3 до 6% детей обладают признаками этого заболевания. В то время как проблемы с чтением испытывают в среднем 2,5 - 4,3% учащихся детей.

По словам ученого, дискалькулия не получает должного внимания со стороны учителей и властей и редко диагностируется у детей. А если дискалькулия и выявляется, то таким учащимся трудно помочь, ведь в отличие от дислексии, благотворительных фондов, которые помогают больным с таким расстройством, нет.

Однако, говорят специалисты, неспособность производить расчеты может серьезно осложнить жизнь человека. "Математические задачи и вычисления становятся важной частью нашей каждодневной жизни, и неспособность хорошо считать может препятствовать карьере человека", - сказал Баттерворт.

korrespondent.net