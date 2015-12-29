Порошенко поручил подготовить реформу системы воспитания детей-сирот / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Сопредседателями рабочей группы назначены уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

Рабочей группе поручено в трехмесячный срок проанализировать законодательство Украины по вопросам охраны детства, здравоохранения, образования, социальной защиты, государственного управления и местного самоуправления с целью определения положений, которые необходимо изменить для обеспечения реформирования системы институционального ухода и воспитания детей.

Также рабочая группа должна провести мониторинг существующей сети интернатных учреждений, учреждений социальной защиты для детей, их кадрового и финансового обеспечения.

До 10 мая 2016 года по результатам проведенной работы поручено подготовить законопроекты по обеспечению создания условий для реализации права каждого ребенка на воспитание в семье или в условиях, максимально приближенных к семейным, внедрения системы раннего вмешательства, развития инклюзивного образования, реформирования системы институционального ухода и воспитания детей.

Комментируя это решение, Кулеба отметил, что приоритетной формой воспитания ребенка является семья или условия, максимально приближенные к семейным. В то же время в Украине продолжает функционировать разветвленная система интернатных учреждений различного типа, в которых сегодня находятся более 100 тысяч детей, из которых около 30% – в специальных школах-интернатах.

«Лишь каждый десятый ребенок, который находится в заведениях с интернатной формой воспитания, является ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки. При этом около 3000 из этих детей уже имеют опекунов или попечителей, но воспитываются и обучаются в специальных школах-интернатах. У большинства же воспитанников интернатных учреждений есть родители, но по определенным причинам ребенок находится в интернатном учреждении, как следствие – разорванная связь с семьей и отсутствие социализации ребенка», – отметил Кулеба.

Уполномоченный президента подчеркнул, что система институционального воспитания негативно влияет на жизнь ребенка, а также является финансово невыгодной, ведь большая часть средств, которые выделяются государством на обеспечение интернатных учреждений, тратится не на нужды воспитанников:

«Ежегодно государство тратит более 5 млрд грн на содержание детей в интернатных учреждениях и учреждениях социальной защиты. Средняя стоимость содержания одного ребенка в системе интернатных учреждений в расчете от планового количества детей составляет более 38 тыс. грн, от фактического количества детей – более 49 тыс. грн. Дороже всего обходится содержание домов ребенка (на одного ребенка тратится около 170 тыс. грн в год – в расчете от фактического количества детей и около 100 тыс. грн в год – от планового количества детей), меньше всего средств расходуется на содержание школ-интернатов для одаренных детей (на одного ребенка около 31 тыс. грн в год - в расчете от фактического количества детей и около 27 тыс. грн в год – от планового количества детей). Нужно понимать, что большая часть этих денег на самом деле тратится не на нужды ребенка, а на содержание самого заведения - оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы работникам», – отметил Кулеба.