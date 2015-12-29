В Украине зарегистрировало более 1,67 миллиона переселенцев - Минсоцполитики
10:58, 29 декабря 2015Страна
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По состоянию на 28 декабря на учете находятся 1 миллион 673 тысячи 135 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Минсоцполитики зарегистрировало более 1,67 миллиона переселенцев / Фото УНИАН
Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 320 162 семьи из Донбасса и Крыма. Более 675 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 632 тысяч семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств составила 3,3 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, в Украине по состоянию на 21 декабря на учете находилось 1 миллион 661 тысяча внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.
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