Генерал-майор: мы не можем позволить себе держать больных в армии

В Вооруженных силах Украины в рамках оптимизации системы медицинского обеспечения планируют ввести «паспорта здоровья» военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Министерства обороны, генерал-майор Петр МЕЛЬНИК во время проведения военно-медицинских учений в Виннице.

По его словам, данное нововведение предусматривает усиление контроля и оптимизацию учета физического и морального состояния личного состава.

П.МЕЛЬНИК сообщил, что в указанном документе будут определены и зафиксированы три основных параметра: боеготовность, боеспособность и функциональная надежность военнослужащего.

Также, как сообщил директор Департамента здравоохранения, введение «паспортов здоровья» позволит повысить эффективность и качество отбора по состоянию здоровья кандидатов на элитные военные специальности.

«Для подготовки летчика 1-го класса государству необходимо потратить до 25 млн. долларов и много лет. Очень досадно, когда, например, такой офицер на пике своей карьеры вынужден оставить летную работу из-за проблем со здоровьем. В таких случаях частичная ответственность может лежать и на военно-медицинских работниках, которые своевременно не обнаружили возможные проблемы со здоровьем у пилотов», - объяснил П.МЕЛЬНИК.

Он также подчеркнул, что сегодня руководство Минобороны требует не скрывать факты заболеваний среди военнослужащих, и в соответствии с этим, жестко принимать решения о перспективах и целесообразности прохождения службы такими военнослужащими.

«Сегодня реалии таковы, что мы не можем позволить себе держать больных в армии», - подытожил П.МЕЛЬНИК.