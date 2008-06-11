В 70 км от Украины строят российский объект по уничтожению химического оружия

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено строительством в Брянской области России объекта по уничтожению химического оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он напомнил, что в 70 км от государственной границы Украины в Брянской области ведется строительство объекта по уничтожению химического оружия. «Это не может не тревожить украинскую сторону, поскольку связано с вопросами безопасности, вопросами экологии», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что МИД Украины направил ноту внешнеполитическому ведомству России с просьбой предоставить информацию, какой объект строится и каково его назначение.

По словам В.КИРИЛИЧА, украинская сторона не получила ответа, в связи с чем направила повторную ноту с просьбой предоставить детальную информацию относительно этого объекта.

«Для украинской стороны важно получить информацию, что за объект строится, каковы его технологические параметры, каковы его перспективы, чтобы совместно определиться относительно контроля экологической ситуации», - сказал В.КИРИЛИЧ.

По его словам, МИД Украины предлагает российской стороне создать совместную рабочую группу, которая могла бы на постоянной основе осуществлять мониторинг экологической ситуации на этом объекте.