СНБО рассмотрит вопрос обращения лекарств, приводящих к наркозависимости

Через месяц на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос противодействия незаконному обращению сильнодействующих лекарственных средств, употребление которых приводит к наркотической зависимости.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного достояния Секретариата Президента Украины Александр БЫСТРУШКИН.

Он напомнил, что вчера под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялось совещание по вопросу противодействия незаконному обращению сильнодействующих лекарственных средств, приводящих к наркозависимости. В совещании приняли участие представители общественных организаций, руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов.

По словам А.БЫСТРУШКИНА, Президент подверг критике деятельность, в том числе, правоохранительных органов в борьбе с незаконным обращением сильнодействующих лекарственных средств, которые приводят к наркотической зависимости. В.ЮЩЕНКО дал задание в течение месяца провести тщательную проверку всех производителей вышеназванных лекарственных средств, а также аптек и медицинских учреждений, которые их распространяют. Именно по результатам этой проверки и состоится заседание СНБО, на котором будет принято решение по этой проблеме на государственном уровне.

Директор центра помощи наркозависимым “Любовь” Людмила ГАНОХА назвала эпидемией нынешние темпы роста наркозависимых людей в Украине. Она отметила, что именно поэтому общественные организации в мае объявили голодовку под стенами Дома правительства, но после вчерашнего совещания у Президента они приняли решение убрать палатки, в которых голодали участники акции, в то же время оставив за собой право вернуться, если не будут осуществлены реальные шаги по преодолению этой эпидемии.

В свою очередь, президент благотворительной организации “Жизни без оправданий” Роман ТРОХИН подчеркнул, что, несмотря на решение правительства, которое 4 июня этого года своим постановлением внесло трамадол в перечень наркотических средств, этот препарат продолжают свободно продавать в аптеках Киева. “Если не будет реальных шагов власти – мы поднимем родителей и начнем громить эти аптеки”, - сказал он.

Представители общественных организаций призвали всех, кто сталкивается с проблемами, связанными с сильнодействующими лекарственными средствами, которые приводят к наркотической зависимости, или кому известно об их незаконном обращении, звонить на горячую телефонную линию – 222-80-16.

Вместе с тем, представитель Главного управления по вопросам деятельности правоохранительных органов Анатолий МУЗЫКА отметил, что трамадол – это “только капля в море” проблем с обращением сильнодействующих лекарственных средств, но он стал “последней каплей”. Он сообщил, что в ходе уже осуществленных проверок выяснилось, что при годовой потребности трамадола в количестве 14 миллионов доз, в Украине было произведено 180 млн. доз.

Справка УНИАН. Согласно приказу Министерства здравоохранения от 17 августа 2007 года к ядовитым лекарственным средствам отнесены атропин и его соли, кетамин, тетракаин, трамадол, тригексифендил, миорегаксантил периферического действия, включая их солевые производные. К сильнодействующим лекарственным средствам отнесены: буторфанол (морадол и т.п.), дифенгидрамин, димедрол (твердые формы), запиклон, клонидин (клофелин – субстанция, жидкие формы), матакдиеном, нандролон, прометазин. Этим приказом установлено, что ядовитые и сильнодействующие лекарственные средства подлежат предметно-количественному учету не только в заведениях здравоохранения, но и у производителей лекарственных средств.

4 июня 2008 г. Кабинет министров принял постановление, которым внес трамадол в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета министров от 6 мая 2000 года №770.

Органы внутренних дел в январе-апреле 2008 года выявили 2,3 тысячи фактов незаконного распространения сильнодействующих лекарственных средств, в частности трамадола. За этот же период к уголовной ответственности привлечено 435 человек. Из незаконного обращения изъято 2,2 миллиона доз лекарственных средств, которые содержат подконтрольные вещества, в частности 1,7 миллиона доз средств с содержанием трамадола.