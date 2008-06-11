Кожа увядает? Помоги ей оставаться молодой

Как справиться с увяданием кожи? Этот вопрос актуален для большинства женщин. А сделать это можно при осуществлении ухода за ней при помощи домашних средств, с которыми мы и хотим вас познакомить. Также, мы посоветуем вам простой рецепт, который поможет вам избавиться от веснушек, для этого вам понадобиться, лишь приготовить самостоятельно лосьон.

Чтобы удалить веснушки с лица можно приготовить лосьон из петрушки: возьмите одну столовую ложку сока зеленой петрушки и смешайте его со стаканом (200 мл) теплой кипяченой воды, и этим составом протирайте лицо.

Ну, а теперь давайте вернемся к увядающей коже. Откажитесь от такой вредной привычки, как курение, наладьте правильное питание, избегайте воздействия на кожу прямых солнечных лучей, чтобы загар ее не старил. Когда принимаете ванну, добавляйте в нее от трех до пяти капель пихтового масла, которое можно приобрести в аптеке. Такая ванна оказывает на кожу тонизирующее воздействие.

Приготовьте такую маску: один желток свежего куриного яйца разотрите с половиной чайной ложки облепихового масла. Нанесите маску на лицо на двадцать минут. Такая маска очень полезна при сухой и увядающей коже.

Если же вы хотите избавиться от морщинок вокруг глаз, то можно приготовить маску, состоящую из картофельного пюре, смешанного с разваренной фасолью.

Также, можно натереть на терке сырой картофель и смешать его с взятой в той же пропорции пшеничной мукой и молоком, полученную смесь нанести на кожу лица и шеи. Кстати, следует упомянуть о том, что такая маска пользуется популярностью среди американских актрис, которые борются даже с малейшими признаками увядания кожи.

Приготовьте такую маску: смешайте две столовых ложки молотых овсяных хлопьев, небольшое количество картофельного пюре и четыре столовых ложки сметаны или же молока. Подождите пока хлопья набухнут, после чего нанесите смесь на лицо и шею, держите маску на протяжении пятнадцати-двадцати минут, затем смойте теплой водой.

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