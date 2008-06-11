Рисовые диеты: «за» и «против»

Любые диеты имеют свои плюсы и минусы, это же относится и к диетам рисовым, то есть и они не являются исключением. Давайте же поговорим о том, что относится к положительным и отрицательным сторонам рисовой диеты. К плюсам диеты можно отнести то, что рис однозначно является вкусным и питательным продуктом, а если же говорить о рисе неочищенном, то в нем дополнительно присутствует большое количество витаминов группы В.

Этот злак прекрасно справляется с функциями, направленными на очищение организма от шлаков, солей и прочих ненужных веществ, позволяет достаточно быстро избавиться от лишних килограммов. Ну, на этом, пожалуй, и все.

А вот минусов у рисовой диеты больше. К самым главным из них, конечно же, следует отнести тот факт, что здесь полностью отсутствует соль, а это приводит лишь к тому, что организм теряет много влаги, которая ничем не удерживается, именно это обстоятельство и помогает добиваться быстрых результатов.

Но, ведь нельзя при этом забывать о том, что цель любой диеты заключается в потери жировых отложений, а не воды, а они начинают снижаться примерно лишь на десятый день, да и количество его потерь не столь значительно, как хотелось бы женщине. Как только вы вернетесь к потреблению соленой пищи, вода восстановит утраченные позиции, а, следовательно, достигнутый положительный результат быстро сойдет к нулю.

Поэтому рекомендуется использовать такую диету лишь в тех случаях, когда вам это действительно необходимо, то есть к определенному торжественному случаю и т.д.

Не следует забывать и о том, что помимо прочих солей при такой диете выводятся и соли калия, который несет ответственность за работу нашего сердца, а значит, следует обеспечить дополнительный прием этого вещества в виде медицинских препаратов. Так как рис обладает закрепляющим эффектом и это известно всем, то вполне возможно вам придется воспользоваться клизмами для очищения организма, так как естественным путем сделать это вы не сможете из-за запоров.

Такие жесткие ограничения в питании могут стать причиной нервной возбудимости, привести к срыву, вам заранее следует продумать свой пищевой рацион, после выхода из диеты.

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