ООН: Темпы распространения СПИДа в мире сокращаются

Исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом (ЮНЭЙДС) Питер ПИОТ заявляет, что в течение последних лет в мире наблюдается определенный спад темпов распространения ВИЧ/СПИДа, за исключением таких стран как Россия, Украина, Китай и США.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

В то же время П.ПИОТ отметил, что ежедневно вирусом иммунодефицита все еще заражаются почти 7 тысяч человек. На всех континентах эпидемия приобретает женское лицо.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС уточнил, что в России, Украине, Китае и США наблюдался рост числа новых случаев ВИЧ/СПИДа. В частности, П.ПИОТ сообщил, что в России насчитывается один миллион ВИЧ-инфицированных. «Пандемия в этой стране стремительно распространяется среди женщин. Это означает, что вирус вышел за пределы уязвимых групп, таких как наркоманы и работники секс услуг, и теперь охватывает широкие массы», - сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель КАЗАЧКИН обратил внимание на беспрецедентное расширение доступа к антиретровирусному лечению. Он подчеркнул, что в 2007 году в странах с низким и средним уровнем доходов курс лечения прошли три миллиона человек, но это все равно лишь 30% всех, нуждающихся в терапии.

«Темпы расширения охвата инфицированных не поспевают за темпами распространения самой эпидемии. В 2007 году было зарегистрировано 2,5 миллиона новых ВИЧ-инфицированных», - сказал М.КАЗАЧКИН.

По его мнению, необходимо и дальше укреплять системы здравоохранения и добиваться не только увеличения объемов финансирования, но и устойчивого и более предсказуемого финансирования усилий по предотвращению пандемии и оказанию помощи заразившимся.