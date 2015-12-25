Вместо антибиотиков могут использоваться противоопухолевые препараты - ученые

Важно не только то, что эти средства помогут справиться с бактериальными инфекциями, но и то, что развитие устойчивости микроорганизмов к этим препаратам будет затруднено, пишет Медпортал.

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Так, возможным является использование так называемых разобщителей, которые применяются при борьбе с паразитарными инфекциями. Оказалось, что некоторые препараты этого типа также обладают антибактериальными свойствами. Исследователи показали, что он успешно борется с туберкулезом и золотистым стафилококком.

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Эрик Олдфилд (Eric Oldfield) объясняет, что сейчас, когда появились бактерии, устойчивые абсолютно ко всем антибиотикам, поиск новых эффективных антибактериальных лекарств является особенно важной задачей. Они предлагают не только заниматься разработкой и скринигом новых веществ, но и проанализировать свойства уже использующихся лекарств.