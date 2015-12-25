В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне АТО / УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

«Встретили борт... 14 человек...6 тяжелых», - написал он.

По словам волонтера, бойцы доставлены самолетом 24 декабря, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).