В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне АТО
10:49, 25 декабря 2015Страна
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В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне АТО / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
«Встретили борт... 14 человек...6 тяжелых», - написал он.
По словам волонтера, бойцы доставлены самолетом 24 декабря, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).
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