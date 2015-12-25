В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне АТО

10:49, 25 декабря 2015
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В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне АТО / УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

«Встретили борт... 14 человек...6 тяжелых», - написал он.

По словам волонтера, бойцы доставлены самолетом 24 декабря, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

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