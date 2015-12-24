Минздрав планирует передать все закупки международным организациям

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В министерстве отметили, что согласно проекту закона «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» на здравоохранение предусмотрены расходы в сумме 57 251 280,7 тыс. грн, что включает субвенцию и расходы из общего и специального фонда.

"На централизованную закупку лекарств бюджет на следующий год не уменьшен, он остается на уровне почти 4 млрд грн. Министерство здравоохранения планирует в 2016 году передать 100% закупок международным организациям. Предполагается, что ведомство будет заниматься техническими вопросами - определять количество необходимых лекарственных средств и медицинских изделий, их перечень, а сами закупки будут осуществляться исключительно через международные организации. Это позволит избежать коррупционных рисков и обеспечит доступ к лекарственным препаратам значительно более широкому кругу пациентов", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что фактическая разница в уменьшении объемов финансирования Минздрава по сравнению с 2015 годом составляет 2 572 642,6 тыс. грн, что отразилось только на средствах, предусмотренных на региональную субвенцию.

"Уменьшение бюджета никоим образом не ухудшит качество медицинской помощи, ведь в условиях, существующих сегодня, главным вопросом остается вопрос рационального использования. Так, уменьшение количества койко-мест в медицинских учреждениях на 25% - с 80 до 60 койко-мест на 10 тысяч человек - позволит областям направить деньги на улучшение качества медицинских услуг. Ведь ожидаемая экономия средств составит 4,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что совместно с Министерством финансов Украины 16 декабря 2015 года было принято и одобрено Кабинетом министров постановление о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета с временно оккупированных территорий местным бюджетам в сумме 2 384 706,3 тыс. грн.

Ожидается, что до конца года эти средства будут перечислены на счета медицинских учреждений, а использование данных средств будет возможно, как в конце текущего года, так и с начала следующего, так как остатки неиспользованных средств, начиная с этого года, не списываются в доход государственного бюджета.

"Эти шаги позволят стабилизировать финансовое состояние медицинской отрасли", - утверждают в Минздраве.

Кроме того, отмечается, что в рамках децентрализации местные бюджеты получат доступ к значительно большей части бюджетных средств, что позволит перераспределить их, в том числе на нужды здравоохранения, согласно особенностям каждого региона.