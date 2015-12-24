В 2015 году в Киеве было 8 случаев малярии, 3 человека умерли - СЭС

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Киеве.

"В Киеве с начала 2015 года зарегистрировано 8 случаев малярии, в 3-х случаях заболевание закончилось смертью больных. В столице от малярии умерли пилот, военнослужащий, частный предприниматель в возрасте 36, 37, 47 лет. То есть, малярия унесла жизни мужчин трудоспособного возраста, которые по роду деятельности посещали тропические страны", - сказано в сообщении.

В связи с чем отмечается, что в Украине регистрируются только «привозные случаи малярии».

По данным Госсанэпидслужбы, за 11 месяцев 2015 года в Украине зарегистрировано 44 привозных случая заболевания малярией. Заражение малярией произошло во время посещения стран Африки, Азии, Южной Америки, которые являются природными очагами болезни.

Читайте такжеВ Таиланде - вспышка лихорадки Денге: украинцам лучше воздержаться от поездок

"Одной из причин, приведших к смерти от малярии, стали отсутствие настороженности среди лиц, посещавших тропические страны, пренебрежение правилами личной защиты, отказ от проведения личной химиопрофилактики во время пребывания в природном очаге и после возвращения, позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В Киеве инструктажи по профилактике малярии среди лиц, которые планируют посетить тропические страны, необходимые прививки по эпидемическим показаниям с выдачей Сертификата международного образца проводятся в кабинетах прививок Александровской клинической больницы (ул. Шелковичная, 39/1, тел. (044) 287-37-91), ООО «Борис» (тел. (044) 238-00-00), клиника «Медиком» (тел. (044) 503-77-77), Общество «Центр семейной медицины УЛДЦ» (тел. (044) 492-34-83).

В Госсанэпидслужбе напоминают, что в случае осуществления деловых поездок, служебных командировок, туристических поездок в тропические страны необходимо помнить о смертельной опасности малярии, проводить химиопрофилактику заболевания и предпринимать меры личной защиты от укусов комаров.