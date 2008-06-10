В Виннице начались масштабные учения военных медиков ВСУ

В Виннице начались широкомасштабные учения руководящего состава военно-медицинской службы Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, главной целью двухдневного сбора военных медиков определена практическая апробация результатов выполнения Программы развития системы медицинского обеспечения ВСУ на 2006-2011 годы.

Во время мероприятия будут проводиться практические занятия по организации работы военного полевого многопрофильного госпиталя для оказания медицинской помощи и лечения раненых и больных при применении условным противником современных средств поражения, а также организации эвакуации пострадавших санитарным автомобильным и авиационным транспортом.

В ходе сбора будут задействованы санитарный самолет Ан-26 «Вита», санитарные вертолеты Ми-8 и другая военно-медицинская техника.

В частности, состоится вылет санитарных вертолетов с врачебно-сестринскими бригадами в район условных санитарных потерь.

Уникальным элементом учений станет оказание медицинской помощи во время проведения парашютных прыжков.

Также во время учений руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины будут рассматривать вопросы по улучшению лечебно-профилактического и санаторно-курортного обеспечения военнослужащих, ветеранов воинской службы и войн.

По результатам проведения сборов руководству военного ведомства будут предоставлены предложения мероприятий, направленных на повышение уровня здравоохранения украинских военнослужащих в интересах решения проблем национальной безопасности государства.