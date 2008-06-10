Коррекция веса и очищение организма

Добиться очищения организма можно различными способами, одним из которых является рисовая диета, которая еще поможет избавиться и от лишних килограммов. Вариантов такой диеты предлагается несколько вариантов, мы же рассмотрим лишь два из них. Главным условием диеты является не просто употребление в пищу риса, но он еще должен быть приготовлен без соли и добавления специй, а также рекомендуется воспользоваться неочищенным рисом.

Следует настроить себя на то, что такое питание потребует от вас определенной силы воли, так что следует набраться терпения. Первый из предлагаемых нами вариантов, предполагает диету, рассчитанную на две недели.

Для начала вам следует взять четыре небольших емкости, можно стаканы, и засыпать в каждую по две столовых ложки риса, залив холодной кипяченой водой.

Теперь рис следует определить на хранение в прохладное место, чтобы крупа не закисла, при этом, не забывая ежедневно менять в ней воду. По прошествии трех дней, то есть на день четвертый, следует взять рис с одной емкости, промыть его и отварить без добавления соли и съесть. После этого приема пищи не следует есть в течение двух часов, а в освободившейся емкости замачиваем очередную порцию сырого риса. На следующий день варим рис из второй емкости, остальное, как и в день предыдущий, и так на протяжении всей двухнедельной диеты.

Что же касается другой пищи, которую вы употребляете в течение дня, то она представляет собой привычный ваш рацион, но, из меню надо исключить потребление жирных и острых блюд, которые препятствуют процессу очищения.

А вот второй вариант рисовой диеты, которая считается жесткой, она относится к разряду экспресс-диет, так как позволяет быстро решить проблему с лишними килограммами. Такая диета не может быть продолжительной, то есть она может продолжаться от одного до трех дней. Можно ею пользоваться в качестве разгрузочного дня один раз в неделю, если же вы придерживаетесь этой жесткой диеты три дня, то делайте это не чаще одного раза в месяц.

Отварите стакан риса без добавления соли и специй, как и в предыдущем варианте, ешьте его в течение всего дня, запивать можно яблочным соком.

Если же чувство голода невыносимо, то можете дополнительно употребить два-три яблока, лучше зеленых.

Также можно есть такой же отварной рис в любом количестве, но при этом запивать его следует травяными чаями, или же зеленым чаем, который способствует выведению шлаков.

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