Фонд ”Развитие Украины” откликнулся на просьбу донецких студентов спасти однокурсницу

6 июня студенты Донецкого училища культуры направили Президенту, Премьер-министру, народным депутатам, председателям Облгосадминистрации и Облсовета, мэру Донецка, бизнесменам открытое письмо-обращение с призывом и просьбой откликнуться на беду, которая постигла их однокурсницу Тимченко Марту. 18-летней девушке был поставлен диагноз – опухоль головного мозга. Письмо было направлено и на имя Президента Благотворительного фонда "Развитие Украины" - Рината Ахметова.

С сегодняшнего дня Марта находится под опекой Фонда, который профинансирует все этапы лечения. Утром водитель и представитель Фонда доставили девушку из родного Краматорска в Донецк, в больницу им. Калинина. Девушке выделили отдельную палату в отделении нейрохирургии, где она будет находиться вместе с мамой до окончания лечения. По решению зав. отделением Вартама Гюлемерьянца, руководителя клиники Анатолия Кардаша, зам. главного врача по хирургической службе Андрея Соколевича и лечащего врача Жана Беленского, Марте назначена операция. Определен и предварительный список медикаментов на сумму 13500 грн, которые необходимы для первого этапа лечения. Сама же операция, палата, трехразовое питание, подготовительная терапия, как сообщил Фонду Вартам Гюлемерьянц, предоставляются всем пациентам клиники бесплатно.

По словам мамы девочки, Людмилы Павловны, кроме помощи фонда "Развитие Украины" и поддержки училища (студенты насобирали 2000 грн. и готовы предоставить донорскую кровь), больше ничьей помощи она "не почувствовала", были "только обещания".

Операция будет проведена в один из дней: 10 или же 11 июня.

На данный момент состояние девочки стабильное.