Как уберечься от варикозного расширения вен

Варикозное расширение вен – это заболевание, которое выражается в том, что увеличивается размер, уменьшается эластичность и изменяется форма вен. При варикозном расширении вен, вены становятся извитыми, вздутыми и заметно расширенными. Причин возникновения этого заболевания может быть множество, но самыми распространенными являются: генетическая причина, избыточный вес, беременность, плохое кровообращение. Так как же уберечься от этого недуга?

1.Вместо пресловутых десятисантиметровых шпилек выбирайте удобные каблучки высотой в пять сантиметров.

Они и красивые и проблем с ногами удастся избежать.

2.После каждого приема душа необходимо ополаскивать ноги холодной водой.

3.Откажитесь от привычки сидеть, закинув ногу на ногу.

Это вызывает застой крови.

4.Регулярно принимайте витамины С, В, Е, так как они улучшают кровообращение и укрепляют сосуды.

5.Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ваш вес был в норме. Излишек веса доставляет большое количество проблем не только вашим ногам, но и всему организму.

6.От очень горячих ванн все же лучше отказаться.

Дело в том, что на жаре вены расширяются.

7.Смотреть телевизор, читать или разговаривать по телефону следует сидя, при этом положив ноги на стоящий рядом стул. Главное, чтобы при этом ноги находились выше таза, чтобы происходил отток крови.

8.Во время сна необходимо под ноги подкладывать подушку.

Это делается из тех же соображений, что и в предыдущем пункте.

В таком положении кровь из ног будет оттекать, не застаиваясь в сосудах.

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