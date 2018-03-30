Кто уничтожает отечественную фармацевтическую отрасль?

Наблюдая за происходящим на отечественном фармацевтическом рынке, невольно задаешься вопросом: а не существует ли некая тайная доктрина, предусматривающая целенаправленное уничтожение украинской фармацевтической отрасли, с тем, чтобы лишить народ относительно дешевых и эффективных лекарств в угоду зарубежным производителям лекарственных препаратов?

Неумолимое в своей последовательности уничтожение многих украинских фармацевтических предприятий убеждает, что мысль о тайной доктрине – не такой уж бред, как может показаться на первый взгляд.

Многочисленные случаи силового захвата предприятий, так называемые продажи исключительно важных государственных фармацевтических активов через офшоры, блокирование выхода отечественных лекарств на внутренний и международный рынки, попытки замены руководства предприятий «своими» менеджерами, циничные хищения государственных пакетов акций… И при этом откровенная бездеятельность представителей власти, наглая демонстрация своей абсолютной безнаказанности и вседозволенности фармацевтическими рейдерами. Все это вместе и есть «джентльменский набор отмычек», предназначенный для выкачивания дополнительных доходов в пользу конкретных транснациональных компаний. Цена вопроса высока. Не только в плане насильственного лишения целой европейской нации широчайшего спектра жизненно необходимых медицинских препаратов. Речь идет о выведении из-под украинской юрисдикции отрасли, имеющей непосредственное отношение к национальной безопасности, об установлении иностранной монополии, о преступных сделках. Во имя чего? Давайте прикинем, тем более что математика здесь проста. Если современный отечественный рынок фармацевтических препаратов, произведенных преимущественно в Украине, эксперты оценивают в 1 млрд. долларов, то после разгрома отрасли и вынужденного перехода десятков миллионов людей на употребление дорогих импортных аналогов эта сумма возрастет в 3—4 раза. Мало того, что такие дополнительные расходы непосильны для большинства украинцев. Перед Украиной встает неизбежная перспектива превратиться в грандиозный фармацевтический полигон для апробирования новых разработок и «утилизации» устаревших препаратов, не рекомендуемых к употреблению даже в странах третьего мира.

Сейчас практически все отечественные фармацевтические предприятия, в том числе и базовые, такие, как «Дарница», «Фармак», «Борщаговский химфармзавод», ЗАО «Индар» и другие, все больше страдают от откровенно подрывных действий адептов упомянутой доктрины, пытающихся установить над ними свой контроль. С каждым днем ситуация все более обостряется, причем практически повсеместно доходит до абсурда с точки зрения права и здравого смысла. К примеру, год назад была предпринята попытка силового захвата известной фармацевтической фирмы «Дарница». Но захватчикам был дан достойный отпор. Были установлены заказчики, исполнители, теневые схемы, используемые для захвата. Какое же наказание понесли виновные в противозаконных действиях? Да никакого.

Не меньший, если не больший беспредел царит в государственном секторе фармацевтической отрасли. В свое время «с целью осуществления структурной перестройки медицинской и микробиологической промышленности, создания конкурентной среды и гарантированного обеспечения населения необходимыми лекарствами» была создана государственная акционерная компания «Укрмедпром», впоследствии переименованная в «Госмедпром». В ее уставной фонд были переданы имущество и пакеты акций нескольких десятков предприятий, принадлежащих государству. Сравнительно недавно перечень этих предприятий выглядел примерно так:

завод «Экстра» (Винницкая обл.);

фирма «Днепромед» (г. Днепро­петровск);

ГП «Межиречский витаминный завод» (Кировоградская обл.);

ГП «Золочевская картонажная фабрика» (Львовская обл.);

ГП «Львовдиалик» (г. Львов);

ГП «Львовлекпрепараты»

(г. Львов);

производственное химико-фармацевтическое предприятие «Биостимулятор» (г. Одесса);

ГП по производству бактериальных препаратов (г. Одесса);

ГП «Опытный завод «ГНЦЛС» (г. Харьков);

ГП «Фармацевтический экспертный центр» (г. Киев);

Государственное фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» (г. Харьков);

ЗАО «Индар» (г. Киев);

ОАО «Бориславский НИИ «Синтез» (Львовская обл.);

ОАО «Полтавский завод медицинского стекла» (г. Полтава) и т.д.

Это были вполне успешные, самодостаточные, следовательно, и конкурентоспособные предприятия, технические, технологические и интеллектуальные активы которых исчислялись сотнями миллионов долларов.

Сегодня этот перечень впору назвать мартирологом. Практически все перечисленные предприятия либо проданы с молотка, либо попросту украдены у государства. Это произошло, в частности, с жизненно необходимым двум миллионам наших соотечественников, страдающих диабетом, предприятием по производству инсулинов ЗАО «Индар», 70,7% акций которого, принадлежащих государству, в мгновение ока были трижды перепроданы через офшорные компании. Напомним, что это одно из современнейших фармацевтических предприятий Европы. «Индар» — крупнейший украинский экспортер медицинских препаратов. Являясь одним из четырех в мире предприятий, обладающих уникальными технологиями изготовления всех видов инсулинов по полному технологическому циклу, он представляет собой базовое звено государственной программы «Сахарный диабет».

Так же без согласования с управляющими органами (Минздрав и Фонд госимущества) ушел из государственной собственности в офшоры 25-процентный пакет акций ОАО «Полтавский завод медицинского стекла».

Можно привести еще множество других примеров, свидетельствующих, что за красивой вывеской «Государственная акционерная компания «Госмедпром» сегодня не осталось ни государственного содержания, ни конкретных государственных предприятий. Лишь некая административная оболочка, скрывающая от общественности неблаговидные поступки тех, в чьи карманы перекочевывают стратегически важные государственные активы, а также имена их покровителей, санкционирующих это «прихватизационное» действо.

Болезнь зашла настолько далеко, что даже новое руководство ГАК, назначенное нынешним министром здравоохранения 12 февраля этого года, до сих пор не смогло реально защитить государственные интересы. Но определенная работа по возвращению госпакета акций ЗАО «Индар» его законному владельцу все же ведется, благодаря инициативе менеджмен­та компании. Что же касается судьбы других предприятий, то здесь вообще все тихо, как в омуте. Времени у мошенников на то, чтобы спрятать концы в воду, а самим дать деру, более чем достаточно. Как это сделал, например, бывший генеральный директор ГАК «Госмедпром» Олег Бирюков, поставленный на эту должность тогдашними правительственными мужами и небезосновательно подозреваемый в причастности к противозаконному отчуждению акций. Согласно выписке из реестра акционеров ЗАО, с 23 февраля по март текущего года гендиректором «Госмедпрома» было отчуждено 70,7% акций «Индара» в интересах британской Gerist Invest Limited. Одной из причин отчуждения официально называется недавно возникшая кредиторская задолженность «Госмедпрома» в 300 тыс. долларов. При этом госпакет акций, по официальной информации комиссии Минздрава, стоит как минимум 11,4 млн. долларов. В этой ситуации сейчас разбираются Генеральная прокуратура, СБУ и комиссия Министерства здравоохранения Украины. А

г-на Бирюкова тщетно разыскивают следователи СБУ. Можно, конечно, спросить о нынешнем местонахождении бывшего гендиректора тех, кто доверил ему столь ответственную должность, но у нас это не практикуется.

Собственно этим и объясняется причина всех неблагополучий в датском королевстве, сиречь, в Украине. В том числе и тех, которые постигли ее фармацевтическую отрасль. Конечно, в наше время смешно говорить о существовании некой тайной доктрины, разработанной против отечественных фармацевтов их зарубежными коллегами, жаждущими сверхдоходов. Смешно, но только до тех пор, пока государственная власть стоит на страже государственных интересов. А когда государственные мужи используют данные им полномочия для удовлетворения личных интересов в ущерб государственным, впору поверить в засилье тайных доктрин. Если это не так, тогда почему практически все обращения представителей отрасли к «вертикали власти» о попытках конкретных сил уничтожить конкретные предприятия и технологии неизменно оставались без ответа? Почему до сих пор ни один участник упомянутых афер не привлечен к ответственности?

И последнее. Случайным ли было дружное молчание руководителей правительственных органов и прочих «солнцеликих ягнят», когда у них на глазах уничтожалась фармацевтическая отрасль?..

Александр Артеменко

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