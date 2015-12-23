Жителям "серой зоны" остро необходима психологическая помощь - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

"На сегодняшний день травма войны – массовое явление у жителей Донбасса, особенно у детей. У них наблюдаются нарушения сна и поведения, страхи и тревожность, в более сложных случаях – психосоматические заболевания. Чтобы научится жить заново, им понадобятся годы и помощь квалифицированных психологов", - сказала Филь.

Она подчеркнула, что основной фокус работы Штаба – помощь детям. "Психологи Гуманитарного штаба проводили групповую работу во многих школах, садах, интернатах, детских лагерях Донбасса. Такая работа направлена на первичную психологическую поддержку, на снятие стресса, уровня тревожности, предотвращение развития травмы. Среди детей, получивших психологическую помощь Штаба, 70% возрастом от 4 до 8 лет, 21% возрастом от 9 до 12 лет и 9% - от 13 до 16 лет", - сказала Филь.

"Специалисты отмечают, что на сегодняшний день остро нуждаются в психологической помощи жители «серой зоны» - Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Коментерново, Широкино, Гранитное, Зайцево. Сюда приезжали мобильные бригады психологов, несмотря на риск для жизни", - отметила Филь.

Она также поинформировала, что за 500 дней работы штаб подготовил 250 квалифицированных психологов, прошедших обучение на курсе «Травма войны», 11 областей Украины и более 70 школьных и дошкольных учреждений Донбасса, в которых работали специалисты Штаба, Центры психологической помощи в Мариуполе, Киеве и в Днепропетровской области, 49 тысяч детей и 6 000 взрослых, которые получили первичную психологическую помощь

"Наши социологические исследования говорят о том, что потребность в гуманитарной помощи остается актуальной. Поэтому все основные проекты по оказанию продуктовой, адресной и психологической помощи продолжают работать с учетом основных потребностей самых незащищенных категорий мирных жителей Донбасса", - отметила Филь.