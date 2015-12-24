Адресную помощь в лечении тяжелых болезней штаба Ахметова получили более 28 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

Она подчеркнула, что большое внимание штаб всегда уделял больным детям: было проведено 17 сложных операций на сердце, 8 деткам приобрели слуховые аппараты, более 400 получили жизненно-важные препараты – инсулин, противосудорожные и противоастматические.

"Все раненые дети, пострадавшие за время боевых действий или по неосторожности из-за мин, находятся под сопровождением Штаба. На сегодняшний день таких 102 ребенка. Не могу забыть 10-летнего Влада, который был ранен во время обстрела Авдеевки. Возле подъезда упал снаряд, осколок попал мальчику в голову, прошёл через лоб и остался в затылке. Было повреждено 60% головного мозга. Благодаря помощи Штаба проведена операция по установлению титановых пластин. В результате полученных травм у ребенка началась дисфункция конечностей, плохо работает правая рука и нога. Штаб помог и с приобретением необходимых средств реабилитации. В настоящее время ребенок восстанавливается, продолжает индивидуальное обучение, занимается в домашних условиях, чувствует себя хорошо", - сказала Филь.

Она также отметила, что на горячую линию Гуманитарного штаба поступает большое количество просьб о помощи. "На Донбассе гибнут люди, подрываются на минах дети и нам, как цивилизованному обществу, нужно сделать все, чтобы как можно быстрее остановить эту войну" - подчеркнула Филь.