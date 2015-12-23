Гуманитарный штаб Ахметова выдал более 6 млн наборов выживания для жителей Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

"За 500 дней Штаб выдал 5 млн. 850 тысяч продуктовых наборов для взрослых и 430 тысяч детских. Общее количество мирных жителей Донбасса, лично хотя бы раз получивших помощь Штаба, превысило 1 млн. 85 тысяч человек. Когда в августе 2014 года создавался Штаб, никто не предполагал, что потребность в помощи будет настолько высока. Международные эксперты отмечают, что жители востока Украины платят непомерную плату за конфликт. Многие из них уже полтора года лишены права на питание и получение медицинской помощи", - отметила Филь.

Она подчеркнула, что учитывая масштабы гуманитарной катастрофы, штаб работает так, чтобы помочь максимально возможному количеству людей, особенно тем, кто без такой поддержки не смог бы выжить или сохранить здоровье.

"Помощь Гуманитарного штаба получают, в первую очередь, старики, которые на своем веку переживают уже вторую войну, и дети, абсолютно беззащитные в условиях боевых действий. Мы работаем по обе стороны линии соприкосновения, и самое главное – в «серой зоне». Нам важно, чтобы каждый нуждающийся человек получил помощь", - сказала Филь.

Она также акцентировала, что основные направления работы Штаба: доставка и выдача продуктовых наборов, адресная и психологическая помощь мирным жителям Донбасса, подчеркнув, что самая востребованная помощь – продуктами, ее получают 84%.

"По данным последнего отчета ООН 2,7 миллиона человек живут на неподконтрольных Украине территориях, сталкиваются с ограничениями на передвижение. Еще около 800 тысяч человек живут в крайне тяжелых и опасных условиях вдоль линии соприкосновения. Кроме того, в Украине насчитывается более миллиона переселенцев", - отметила Филь.