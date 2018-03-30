От паникерства вакцины нет

Ежегодно вакцинация способствует предотвращению миллионов случаев смерти и, тем не менее, общественная обеспокоенность и опасения, связанные с вакцинами и игнорирующие научно обоснованные данные, продолжают препятствовать проведению программ иммунизации.

Для большинства детей в развитых странах иммунизация против целого ряда инфекционных болезней является одной из форм охраны здоровья, часто принимаемой как должное. Этим детям приносят пользу вакцины против более 20 болезней. При этом продолжается разработка новых вакцин - в последнее время против ротавируса и папилломавируса человека.

Однако в развивающихся странах проведение регулярной вакцинации среди нуждающихся в ней людей остается одной из основных проблем общественного здравоохранения, а главными препятствиями на пути ее решения являются отсутствие инфраструктуры здравоохранения, высокая стоимость и большой разрыв во времени между внедрением вакцин в развитых и развивающихся странах.

Несмотря на эти препятствия, глобальная вакцинация развивается благодаря точным научным исследованиям. По данным "Краткого отчета об иммунизации" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) за 2007 год, благодаря вакцинации против четырех болезней - коклюша, дифтерии, столбняка (КДС) и кори - за год было предотвращено более 2,5 миллиона случаев смерти во всех возрастных группах. В 2006 году глобальный охват детей грудного возраста вакцинацией против КДС достиг 79% по сравнению с 20% в 1980 году. В более широких масштабах стали также применяться и некоторые недостаточно используемые вакцины, включая вакцины против гепатита В, краснухи и желтой лихорадки.

Вакцинация против оспы уже давно увенчалась решительным успехом. В 1979 году было объявлено об искоренении оспы - единственной болезни, поражающей людей, которая была ликвидирована преднамеренно. Полиомиелит был ликвидирован в регионах ВОЗ для стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана, в то время как число стран, где полиомиелит считается серьезной проблемой общественного здравоохранения, сократилось со 125 в 1988 году, когда была начата кампания ликвидации, до всего лишь четырех - Афганистана, Индии, Нигерии и Пакистана, где болезнь остается эндемичной.

Были достигнуты и многие другие успехи. Так, по данным Центров США по борьбе с болезнями и профилактике болезней, в 1988 году в Соединенных Штатах Америки (США) стала проводиться вакцинация против бактериального менингита, вызываемого Haemophilus influenzae, в результате которой заболеваемость снизилась на 99%. В 2006 году Республика Корея, достигнув 99-процентный охват противокоревой вакцинацией, объявила о ликвидации этой смертоносной болезни.

Несмотря на эти успехи, опасения в отношении вакцин продолжают периодически препятствовать проведению этих высоко эффективных мероприятий общественного здравоохранения. В некоторых промышленно развитых странах (в основном, это касается США) население обеспокоено не столько болезнями, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, сколько опасностями, связанными с самими вакцинами. Интернет стал одним из важнейших каналов для распространения негативных взглядов на вакцинацию. Популярный веб-сайт для обмена видеоматериалами YouTube предлагает множество клипов, направленных против вакцинации. К тому же, Интернет стал также форумом для представителей альтернативной медицины, где они могут высказывать свои отрицательные мнения о вакцинации и продвигать альтернативные продукты.

Так, например, в то время как родители в развивающихся странах непосредственно сталкиваются с корью и приветствуют противокоревую вакцинацию, во многих развитых странах уровень использования комбинированной вакцины против кори, свинки и краснухи снизился в результате одного исследования, связавшего эту вакцину с аутизмом. На восстановление прежнего уровня потребуется почти 10 лет, несмотря на то, что само исследование уже давно дискредитировано и имеется огромное количество научных данных, опровергающих такую связь.

Подобное опасение в отношении связи между вакциной, содержащей ртутное соединение, тиомерсал, и аутизмом привело к изъятию этого соединения из состава большинства вакцин США и Европы, несмотря на отсутствие научных данных в поддержку такой меры. Действительно, пять крупномасштабных исследований не смогли установить связь между тиомерсалом и аутизмом, а, по данным некоторых исследований, после прекращения использования тиомерсала в вакцинах заболеваемость аутизмом возросла.

Опасения, связанные с вакцинацией, могут иметь продолжительные вредные последствия. В середине 1970-х годов в связи с обеспокоенностью в отношении неблагоприятных неврологических последствий в Японии была прекращена вакцинация против коклюша (или судорожного кашля). На тот момент эта болезнь в Японии находилась под контролем после введения иммунизации в 1947 году. Коклюш является в высокой степени заразной респираторной болезнью и одной из главных причин предотвратимой с помощью вакцин смерти во всем мире. Ежегодно эта болезнь приводит к 300 000 случаям смерти, преимущественно среди невакцинированных или частично вакцинированных детей грудного возраста, которые продолжают страдать от рвоты, дегидратации и недостаточности питания.

Д-р Дэвид Сниадэк, медицинский сотрудник Расширенной программы по иммунизации, Бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, заявил: "При менее чем 10-процентном охвате вакцинацией детей грудного возраста в 1976 году последовало возрастание заболеваемости коклюшем. В 1979 году произошла эпидемия коклюша с 13 000 случаев заболевания и 41 случаем смерти. После внедрения в 1981 году вакцинации против КДС заболеваемость коклюшем снизилась до очень низких уровней."

Показатели вакцинации против гепатита В во Франции до сих пор остаются низкими по сравнению с другими странами Европы, что, в значительной мере, является результатом предубеждения против вакцины у неправильно информированного населения. Д-р Патрик Зубер, руководитель группы ВОЗ по безопасности вакцин, заявил: "Все имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что вакцина против гепатита В так же благотворна, как и любая другая вакцина, но появились слухи о ее связи с аутизмом, рассеянным склерозом и лейкемией. Все основательные эпидемиологические исследования не смогли ни в малейшей степени подтвердить такую связь."

11-месячный перерыв в проведении кампании иммунизации в Кано и других северных штатах Нигерии привел к тому, что в августе 2003 года в стране снова появился полиомиелит, который затем распространился в 13 других африканских стран, а из Судана - в Саудовскую Аравию и Йемен и затем в Индонезию.

Д-р Бардан Джанг Рана, медицинский сотрудник Расширенной программы ВОЗ по иммунизации в Джакарте, заявил: "После 10-летнего отсутствия случаев заболевания полиомиелитом 21 апреля 2005 года Национальная лаборатория по полиомиелиту в Бандунге сообщила об изолировании дикого полиовируса. Генетические анализы вируса показали его идентичность с недавно изолированными вирусами в Саудовской Аравии и Йемене. После выявления случая заболевания Индонезия провела два этапа подчищающей иммунизации в трех провинциях, граничащих с местом, где произошел случай заболевания, а затем пять Национальных дней иммунизации (НДИ) и три Синхро-НДИ."

Несмотря на то, что большинство опасений, связанных с вакцинацией, не обоснованы научными данными, обеспокоенность общества в отношении безопасности новых вакцин вполне понятна. Американский эксперт по инфекционным болезням и вакцинолог д-р Пол Оффит связывает общественное недоверие к вакцинам с происшествием с Лабораториями Каттер, имевшим место в 1950-х годах, когда у многих тысяч человек в США развился полиомиелит вакцинного происхождения в результате их иммунизации вакциной, изготовленной в Лабораториях Каттер, которая содержала живой полиовирус. В написанной им в 2007 году книге под названием "The Cutter Incident" Оффит напоминает, что из 220 000 инфицированных людей, включая 100 000 детей, у 70 000 человек развилась мышечная слабость, 164 человека были тяжело парализованы и 10 человек умерли.

Зубер считает, что к проблеме опасений, связанных с вакцинами, необходимо применять разносторонний подход, включая привлечение правительств соответствующих стран и распространение научных данных о безопасности вакцин. Он ссылается на успешные меры в ответ на противодействие вакцинации в Нигерии. "Сотрудники ВОЗ встречались с представителями национальных органов власти и другими местными лидерами. Они выслушивали их мнения, основанные на опасениях в отношении безопасности вакцин." В конце концов, органы власти были успокоены и после интенсивного диалога вакцина была вновь принята.

Как и в случае с самими болезнями, профилактика опасений в отношении вакцин лучше, чем борьба с ними. Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин должен принимать ответные меры на дезинформацию, подрывающую усилия в области вакцинации, путем проведения постоянного мониторинга и проверки безопасности вакцин, а также предоставления точной информации о каких-либо неблагоприятных последствиях. В обязанности 14 членов комитета, принимаемых на работу на трехлетний период с целью предложения специальных знаний в целом ряде взаимосвязанных областей, включая эпидемиологию, фармакологию, инфекционные болезни, а также регулирование и безопасность лекарств, также входят научные рекомендации по вакцинации. Комитет вместе с другими членами сообщества специалистов здравоохранения и развития сыграл основную роль в том, чтобы склонить чашу весов в пользу надежной информации. Веб-сайты Сети ВОЗ по безопасности вакцин, содержащие информацию о безопасности вакцин, считаются заслуживающими доверие.

Зубер заявил: "Программы иммунизации уже чрезвычайно успешны, но их потенциальное воздействие еще больше. Технически возможно ежегодное предотвращение дополнительных четырех миллионов случаев смерти в результате гриппа, пневмококка, ротавируса, бешенства, холеры, тифа, эпидемического менингита и японского энцефалита. Все эти болезни являются значительными проблемами здравоохранения, но против всех них существуют безопасные, эффективные вакцины."

Джейн Пэрри

www.who.int