В Минздраве определят, кто сможет лечиться бесплатно

Как сообщили УНИАН в Минздраве, группа работает над определением гарантированного объема медицинских услуг, предоставляемых пациентам за государственный счет, и методикой расчета их стоимости.

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Внедрение гарантированного государством пакета медицинских услуг является ключевым элементом реформы. Для этого необходимо, в частности, обеспечить устойчивое финансирование отрасли, определиться с подходом к формированию гарантированного пакета (кто его получает, в каком объеме услуг и какой стоимости). Также члены рабочей группы обсудили методику расчета оценки медицинских услуг.

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Важными вопросами, которые требуют решения, есть методы оплаты услуг, которые должны быть приняты вне гарантированного пакета, а также нужно определить, какие социальные группы получат право не платить за такие услуги.

На заседании говорилось также о том, что введение гарантированного пакета услуг обязательно предполагает создание «единого плательщика» для закупки медицинских услуг за бюджетные средства.

На основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, наиболее целесообразным уровнем фискальной децентрализации были бы общегосударственный и субнациональные уровни (регион/область), что обеспечило бы достижение справедливого и эффективного финансирования сферы здравоохранения.