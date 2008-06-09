Фармпредприятия не будут производить трамадол без лицензии

На днях состоялась пресс-конференция при участии министра здравоохранения Украины Василия Князевича и министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на тему: “Решение правительства относительно предотвращения употребления трамадола”, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что сегодня существует 14 фармацевтических предприятий, которые имеют действующую лицензию на производство трамадола. Но отсутствие четко определенных средств контроля способствует расширению круга фиктивных коммерческих фирм и бесконтрольному попаданию трамадола на нелегальный рынок. Потому самым эффективным мероприятием на пути по предотвращению незаконного распространения препарата, стало включение его в официальный перечень наркотических средств. Ю.Луценко подчеркнул, что на этой неделе работники милиции остановят производство наркотических средств тех производителей, которые не имеют действующей лицензии.

В. Князевич отметил, что Минздравом разработан порядок использования препарата, где четко определено, кому он нужен, ведь полностью сократить его производство невозможно. Теперь для производства трамадола, фармацевтическим предприятиям недостаточно иметь лицензию на производство лекарственных средств. Фармпредприятия должны получить лицензию на производство наркотических препаратов.