В.Князевич: Факт отравления Ющенко диоксином доказан медиками

Факт отравления Виктора Ющенко диоксином в 2004 г. доказан медиками. Об этом сказано в заявлении министра здравоохранения Василия Князевича, распространенном пресс-службой министерства. "Хочу напомнить, что факт отравления В.Ющенко самым токсичным из диоксинов (2,3,7,8-ТХТД) подтвержден медиками на основе многочисленных токсикологических исследований тканей организма в сертифицированных заграничных лабораториях, а также на основе клинической картины заболевания, которая полностью отвечала отравлению таким соединением", - отмечается в заявлении.

Как отметил В.Князевич, с начала 2005 г. и до сегодняшнего дня в процессе реализации лечебной стратегии, разработанной для Президента Украины, проведено более десяти серий токсикологических исследований, и каждое из них подтвердило наличие диоксина в организме в количествах, которые ни при каких условиях не могли попасть в организм бытовым путем.

"Более того, данные, полученные медиками, нашли свое полное подтверждение при проведении криминалистической судебно-медицинской экспертизы с привлечением токсикологических лабораторий стран Западной Европы. Данные, полученные следственными органами в процессе такой экспертизы, полностью коррелировали с данными медиков", - отметил министр.