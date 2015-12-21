Как пережить психологическую травму войны

Специалисты утверждают, что на сегодняшний день травма войны – массовое явление у жителей Донбасса. Чтобы научится жить заново, им понадобятся годы и помощь квалифицированных психологов. С чем сталкиваются специалисты во время работы и как решают наиболее сложные проявления «травмы войны» можно узнать в ходе конференции.

В панельной дискуссии примут участие: Аннет Лит ЮНИСЕФ, Марина Черенкова «Ответственные граждане», Людмила Волынец эксперт по правам ребенка, Галина Скипальская «Право на здоровье», Дина Гуд «Датский совет по работе с беженцами», Дарья Касьянова Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Алена Лукьянчук «Психологическая служба штаба Рината Ахметова».

Гуманитарный штаб Рината Ахметова приглашает СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 22 декабря 2015 года, 10:00-16:00.

10:00-10:30 – регистрация.

10:30-12:30 – панельная дискуссия, выступление участников.

12:30-13:00 – кофе-пауза.

13:00-15:00 – мастер-классы психологов, общение представителей СМИ с участниками.

Место: академия ДТЭК, ул. Жилянская 75, 12-й этаж

Просим получить аккредитацию по тел. +38 050 347 22 61 или по эл. почте amoskvitina@fdu.org.ua.