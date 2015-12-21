Больницы Киева сэкономили на энергоносителях почти 10 млн грн

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом заявила директор Департамента охраны здоровья Татьяна Донченко.

По ее словам, это стало возможным благодаря внедрению ряда эффективных мероприятий по энергосбережению и ответственному отношению руководителей больниц к данному вопросу.

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Донченко сообщила, что по состоянию на 1 января 2015 г. задолженность за потребленные энергоносители учреждениями здравоохранения, непосредственно подчиненными Департаменту, составила 66,7 млн грн.

Несмотря на это, отметила она, был предпринят ряд мер, в частности, заменены окна, герметизированы стены, утеплены фасады, проконтролирована подача тепла в технические помещения. Также в больницах начали использовать энергосберегающее оборудование.

«Отдельно хочу отметить переход учреждений на автономные системы снабжения тепловой энергии. Сейчас мы только начали эту работу, но результаты более чем убедительны», – сказала Донченко.

Так, она сообщила, что на территории роддома №5 размещена модульная тепловая котельная, которая работает на твердом топливе (пеллеты). На основании открытых торгов заключен договор на поставку тепловой энергии с победителем, который дал экономию 96,54 грн за 1 Гкал, что в сумме за год позволяет сэкономить 160 тыс. грн.

Также, благодаря переходу на альтернативное топливо лечебными учреждениями ТМО «Психиатрия» в г. Киеве и вводу в эксплуатацию (за счет инвестора) котельной, в зимний период 2014-2015 года сэкономлено около 3 млн грн.

«В целом же по состоянию на 7 декабря 2015 г. заведения здравоохранения достигли экономии бюджетных средств на сумму 9,5 млн грн: на теплоснабжении – 3,5 млн грн, водоснабжении – 0,8 млн грн, электрической энергии – 3 млн грн, природном газе – 2 млн грн, использовании угля – 0,2 млн грн», – рассказала Донченко.