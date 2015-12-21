В следующем году финансирование здравоохранения уменьшится на 2,5 млрд грн - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

Он проинформировал, что на систему здравоохранения в проекте бюджета на 2016 год планируется выделить 54 млрд грн, из них, в частности, 46 млрд - на субвенции в регионы, 4 млрд грн - на закупки лекарственных средств через международные организации.

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«Мы просили вдвое больше. Не суть реформ просить больше денег. Мы просим принять законы об автономии и прочее», - сказал Перегинец.

«Общий бюджет на здравоохранение Украины уменьшится на 2,5 млрд грн за счет региональных субвенций: будет уменьшено количество койко-мест с 80 до 60 на 10 тысяч населения. Это не повлияет на качество медицинской помощи. В регионы планируется направить 46 млрд грн. Из них 80% идет на заработную плату и содержание больничных учреждений (коммунальную плату). 9% - на лекарства», - сказал Перегинец.