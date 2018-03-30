Как родить красивого ребенка

Если беременная женщина на протяжении девяти месяцев будет находиться в среде прекрасного, ее ребенок будет красивым не только физически, но и духовно, на чем и хочу сосредоточить ваше внимание. Например, в некоторых странах Востока практикуют постоянное пребывание будущих мам вплоть до родов в специальных пансионатах, расположенных на живописном берегу озера или реки. Там женщины наслаждаются пением птиц, милуются пейзажами, вышивают, рисуют, имеют возможность слушать приятную музыку и просто радоваться жизни.

После четвертого месяца беременности прежней женщины уже нет, вместо этого организм матери и ребенка существуют как одно целое. Эмоции женщины через гормональную систему передаются малышу и наоборот. Скажем, муж принес жене цветы - просто так, потому что любит ее, потому что такая она у него единственная (внимание, будущие папы!). Понятно, женщина расцвела улыбкой: она - счастлива. И буквально через пару минут почувствовала, что малыш начал активно двигаться: эндорфины (гормоны радости) с крови матери попали в его кровяное русло. А иногда женщина замечает непонятное изменение своего настроения - была веселой и вдруг захотелось плакать. Это значит, что загрустил ребенок. Почему? - ее настроение испортилось на уровне связей, которых мы не можем уловить, - возможно, малышу не понравился ваш собеседник или пластинка, которую вы поставили. Ну и что, что это - ваша давняя приятельница, постарайтесь ограничить контакты с ней, послушайте другую мелодию - словом, делайте то, чего вам хочется. Ведь изменение ваших вкусов - не что иное, как желание и требования самого малыша. Он диктует матери, с кем поддерживать отношения, какие фильмы смотреть, чем заниматься. А вы со своей стороны дайте ему возможность широкого выбора - посещайте выставки, музеи, театры (помните: плацента - не барьер, а проводник, через который ребенок получает информацию от матери). Желательно как можно чаще беременной бывать возле архитектурных достопримечательностей истории и культуры: считается, что в этих местах сосредоточены мощные биоэнергетические поля, способные положительно влиять на самочувствие и настроение человека. Очень полезно смотреть женщине на старинные иконы, а если есть возможность - и притронуться к ним.

Откажитесь в период беременности от пересмотра кинофильмов, насыщенных насилием, злом, ужасами и подобным, от "тяжелой" музыки в стиле рок и металл. Вы должны создать вокруг себя среду (понятно, при участии мужа), которая будет даровать лишь позитивные эмоции. Приобретите кассету с добрыми детскими песенками, с шедеврами классических произведений (лучше всего для их прослушивания ежедневно выделять определенное время). Последние играют роль музыки для обучения, в частности произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского, Штрауса, Баха, Верди, Римского-Корсакова. Но это не значит, что сын непременно станет композитором или музыкантом. Классические произведения помогают сформировать эстетичные вкусы ребенка.

Инна Батрак, психолог