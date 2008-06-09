Во Львове госпитализированы 7 человек, которые отравились фруктами
10:06, 09 июня 2008Страна
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Среди них - дети
В пятницу в 23.45 во Львове в инфекционные отделения городских больниц с диагнозом «пищевая токсоинфекция» в результате отравления фруктами госпитализированы семь человек, в том числе двое детей 2004 и 2005 гг. рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие в баре «Пивнык» праздновали день рождения.
Состояние пострадавших удовлетворительное. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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